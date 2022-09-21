Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması geldi - Son Dakika
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Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması geldi

21.09.2022 09:06

Şubat ayından bu yana Ukrayna ile savaşan Rusya'da "kısmi askeri seferberlik" ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklamada "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" dedi.

Şubat ayından bu yana "özel operasyon" adı altında Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylardır sahada net bir başarı elde edebilmiş değil. Son günlerde Ukrayna ordusunun cephede art arda birkaç bölgede yeniden hakimiyet kurduğu haberlerinin gelmesinin ardından savaşta yeni bir gelişme yaşandı.

REFERANDUM KARARI ALDILAR

Dün Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölge Rusya'ya bağlanmak için referandum kararı aldı. Rus tarafı bu gelişmeyi olumlu karşılarken, ABD ve AB oylama yapılmasına şiddetle karşı çıktı.

"BATI ÜLKEMİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Rus lider Putin ise Ukrayna'daki 4 ayrılıkçı bölgenin Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa sesleniyor. Putin, dünyanın da son zamanlarda beklediği gibi kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Putin, "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüz korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil." dedi.

Putin ayrıca; Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da düzenlenecek "Rusya'ya katılma" referandumunu destekleyeceklerini söyledi.

"300 BİN YEDEK ASKER ÇAĞIRACAĞIZ"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Şoygu ayrıca "Seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek asker çağıracağız" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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SON DAKİKA: Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması geldi - Son Dakika
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