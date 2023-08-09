Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak - Son Dakika
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Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

09.08.2023 15:27

Rusya'dan Yunanistan ve batılı ülkeleri çıldırtacak bir hamle geldi. Moskova yönetimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açma kararı aldı.

Rusya merkezli TASS haber ajansı, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açma kararı aldığını dünyaya duyurdu. Rusya'nın geniş yankı uyandıran bu kararı KKTC'yi tanıma yolunda ilk adım olarak yorumlandı.

"ÇALIŞMALAR DÜZENLİ ŞEKİLDE YAPILACAK"

Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak" açıklamasında bulundu.

KONSOLOSLUK ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun süredir Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

50 BİNDEN FAZLA RUS YAŞIYOR

Rusya'nın konsolosluk açma kararı kamuoyunda "KKTC'yi tanıma yolunda ilk adım" olarak yorumlandı. Elde edilen verilere göre Ada'nın kuzeyinde 50 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (2)
  • Kenan Kaplan: Rusiya Turkiyeye dost ülke değil aslında, imkanı olsa tüm Türk devletlerini bir kaşık suda boğar. Son zamanlarda Türkiye'ye karşı dostane tavırlarının tek sebebi Türkiye'yi NATO ve Avrupa birliği ile aralarını bozmaktır. Rusiya devleti aslında yalnız kendi ülkesi ve kendi halkı kendi menafeyi için siyaset yürütüyor. Rusiyanın tek amacı bulunduğu coğrafiyada söz sahibi olmak komşu ülkelerin topraklarını işgal edip kendi ülkesine katmak ve komşu ülkeleri somurmektir. Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak - Son Dakika


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