Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

Rusya merkezli TASS haber ajansı, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açma kararı aldığını dünyaya duyurdu. Rusya'nın geniş yankı uyandıran bu kararı KKTC'yi tanıma yolunda ilk adım olarak yorumlandı.
Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak" açıklamasında bulundu.
Söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun süredir Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.
Rusya'nın konsolosluk açma kararı kamuoyunda "KKTC'yi tanıma yolunda ilk adım" olarak yorumlandı. Elde edilen verilere göre Ada'nın kuzeyinde 50 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor.
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