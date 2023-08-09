Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

Kenan Kaplan:

Rusiya Turkiyeye dost ülke değil aslında, imkanı olsa tüm Türk devletlerini bir kaşık suda boğar. Son zamanlarda Türkiye'ye karşı dostane tavırlarının tek sebebi Türkiye'yi NATO ve Avrupa birliği ile aralarını bozmaktır. Rusiya devleti aslında yalnız kendi ülkesi ve kendi halkı kendi menafeyi için siyaset yürütüyor. Rusiyanın tek amacı bulunduğu coğrafiyada söz sahibi olmak komşu ülkelerin topraklarını işgal edip kendi ülkesine katmak ve komşu ülkeleri somurmektir.