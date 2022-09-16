Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şangay Zirvesi'nde Ukrayna mesajı: Amacımız bölgede barışı tesis etmek

Okul müdüründen kendisine özel tuvalet! Yapılan savunma da en az olay kadar vahim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında Semerkant'ta önemli açıklamalarda bulundu.

"TERÖRİZM, DÜZENSİZ GÖÇ VE TEDARİK AKSAMALARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Konuşmasına son yıllarda dünyada artan iklim değişikliği, terörizm düzensiz göç gibi konulara değinerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Asya'nın hoşgörü iklimi ve kadim kültürünün günümüzdeki temsilcisi olarak tarafımızdan görülüyor bu nedenle teşkilat ile ilişkilerimizi geliştirmeye önem gösteriyoruz. Burası Asya'ya açılan pencerelerimizden birisi olmuştur.

İklim değişikliği, enerji, terörizm, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirindeki nice aksamalarla karşı karşıyayız, bunlarla ancak beraber mücadele edebiliriz. Tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatan bu küresel salgın sürecinde, gelişmeler ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Kimi ülkeler tıbbi malzemeler konusunda çatışma noktasına geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"UKRAYNA TAHILININ SEVKİYATI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ YÖNETİYORUZ"

"Bölgemizde ve ötesinde barış güvenlik ve istihdamın sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Amacımız bölgemiz ve ötesinde barış çemberi oluşturmaktır. Ukrayna tahılının sevkiyatı konusunda BM ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın ihtiyaç duyanlara ulaşması için çaba harcıyoruz."

"TERÖRLE MÜCADELEMİZİ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülkedir. Çoğu zaman yalnız bırakılsak da PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ dahil terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Kıymetli dostlar güvenliğin önemli bir boyutunu tedarik zincirindeki sürekliliği sağlamaktadır. Doğu ve Batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin önemi günümüzde daha çok anlaşılmaktadır."