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Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek - Son Dakika

Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek

07.01.2022 17:37

Son dakika: Kazakistan'da akaryakıt zamanları sonrası başlayan protestolarda ülke yangın yerine dönerken Türk Hava Yolları, 75 personelin tahliyesi için bu akşam Kazakistan'a özel sefer düzenleyeceğini duyurdu.

Kazakistan'da yapılan akaryakıt zamları sonrası 2 Ocak itibariyle halk sokağa indi, ülkede OHAL ilan edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün halka sesleniş konuşmasında kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma yetkisi verdiğini açıkladı.

75 PERSONEL İÇİN ÖZEL SEFER DÜZENLENECEK

Ülkenin yangın yerine dönmesinin ardından uçuşların durdurulduğu ülkede Türk Hava Yolları, ülkede mahsur kalan 75 personelin tahliyesi için bu akşam Kazakistan'a özel sefer düzenleyeceğini duyurdu. Uçuş kodu TK6902 olan THY uçağı gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya hareket edecek.

YARIN İSTANBUL'DA OLACAKLAR

Tahliye seferinde sadece uçuş personelinin yer alacağı öğrenildi. Uçağın yarın Türkiye saatiyle 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor. Ayrıca Nur-Sultan'da bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için de THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatıyla gerekli tüm tahliye imkanlarının da değerlendirildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

THY'nin Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı, Türkistan ve Aktav seferleri 9 Ocak'a kadar iptal edilmişti. Uçuşların durdurulmasının ardından Almatı'da yatı görevinde olan hem THY'nin hem de diğer Türk hava yolu şirketlerinin yaklaşık 75 uçuş personeli ülkede mahsur kalmıştı.

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Türk Hava Yolları, Kazakistan, Akaryakıt, Yangın, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek - Son Dakika Dünya


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