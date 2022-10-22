ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalında canlı yayında Jonathan Capehart'ın sorularını yanıtladı. Röportaja damga vuran Biden'ın cevapları değil, hareketleri oldu.
Röportaj boyunca göz kapaklarının sık sık düştüğü görülen 79 yaşındaki Joe Biden, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nde tekrar aday olmak istediğini belirtti.
Daha sonra First lady Jill Biden'ın görüşü soruldu, Joe Biden'ın bu sırada içi geçti. Sunucu Jonathan Capehart "Sayın Başkan" diyerek Biden'ı kendisine getirdi. Biden, soruya şöyle cevap verdi: "İkinci döneme olumlu bakıyor."
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Biden skandallarına bir yenisini ekledi! Sunucu ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika