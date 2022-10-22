ABD Başkanı Biden skandallarına bir yenisini ekledi! Sunucu ne yapacağını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalında canlı yayında Jonathan Capehart'ın sorularını yanıtladı. Röportaja damga vuran Biden'ın cevapları değil, hareketleri oldu.

GÖZLERİNİ AÇIK TUTMAKTA ZORLANDI

Röportaj boyunca göz kapaklarının sık sık düştüğü görülen 79 yaşındaki Joe Biden, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nde tekrar aday olmak istediğini belirtti.

KENDİNE GELİNCE SORUYA CEVAP VERDİ

Daha sonra First lady Jill Biden'ın görüşü soruldu, Joe Biden'ın bu sırada içi geçti. Sunucu Jonathan Capehart "Sayın Başkan" diyerek Biden'ı kendisine getirdi. Biden, soruya şöyle cevap verdi: "İkinci döneme olumlu bakıyor."