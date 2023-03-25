Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi

Sokak sokak yok olan ilçede son esnaf da kapıya kilit vurdu

Yeniden Refah'ta Cumhur İttifakı depremi! Erbakan'ın kararına aile içinde de tepki var

Değişen iklim şartları, kuruyan göller ve barajlar dünyayı yeni bir tehlikeye sürüklüyor. Birçok ülkede etkili olan kuraklık gelecek yıllarda yaşanacak su krizinin adeta habercisi...

ARABİSTAN'DAN GELEN GÖRÜNTÜ ŞAŞIRTTI

Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde kaydedilen bir görüntü ise görenleri şaşkına çeviriyor. Çöl ikliminin etkili olduğu şehirde bu yıl adeta bahar havası hüküm sürüyor. Bahar yağmurlarının etkili olduğu kentte zaman zaman oluşan sel suları çöl kumlarını oradan oraya sürüklüyor.

"BUNLAR KIYAMET ALAMETİ"

Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Bunlar kıyamet alameti", "Kıyamet yaklaşıyor", "Allah sonumuzu hayretsin", "Dünya nereye gidiyor böyle?" şeklinde yorumlar yaptı.