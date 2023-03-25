Değişen iklim şartları, kuruyan göller ve barajlar dünyayı yeni bir tehlikeye sürüklüyor. Birçok ülkede etkili olan kuraklık gelecek yıllarda yaşanacak su krizinin adeta habercisi...
Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde kaydedilen bir görüntü ise görenleri şaşkına çeviriyor. Çöl ikliminin etkili olduğu şehirde bu yıl adeta bahar havası hüküm sürüyor. Bahar yağmurlarının etkili olduğu kentte zaman zaman oluşan sel suları çöl kumlarını oradan oraya sürüklüyor.
Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Bunlar kıyamet alameti", "Kıyamet yaklaşıyor", "Allah sonumuzu hayretsin", "Dünya nereye gidiyor böyle?" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › Dünya › Görenler 'Kıyamet alameti' diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika