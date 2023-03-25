Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi

25.03.2023 13:29

Son dönemlerde değişen iklim şartları Suudi Arabistan'da da etkisini hissettirdi. Çöl havası yerine bahar havasının etkili olduğu Tebük şehrinde yağmur sularının çöl kumlarını sürüklediği ana ait görüntüler viral oldu. O anlara tanık olanlar, "Bunlar kıyamet alameti" şeklinde yorumlarda bulundu.

Değişen iklim şartları, kuruyan göller ve barajlar dünyayı yeni bir tehlikeye sürüklüyor. Birçok ülkede etkili olan kuraklık gelecek yıllarda yaşanacak su krizinin adeta habercisi...

ARABİSTAN'DAN GELEN GÖRÜNTÜ ŞAŞIRTTI

Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde kaydedilen bir görüntü ise görenleri şaşkına çeviriyor. Çöl ikliminin etkili olduğu şehirde bu yıl adeta bahar havası hüküm sürüyor. Bahar yağmurlarının etkili olduğu kentte zaman zaman oluşan sel suları çöl kumlarını oradan oraya sürüklüyor.

"BUNLAR KIYAMET ALAMETİ"

Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Bunlar kıyamet alameti", "Kıyamet yaklaşıyor", "Allah sonumuzu hayretsin", "Dünya nereye gidiyor böyle?" şeklinde yorumlar yaptı.

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Son Dakika Dünya Görenler 'Kıyamet alameti' diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görenler "Kıyamet alameti" diyor! Suudi Arabistan'daki manzara görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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