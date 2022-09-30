ABD Büyükelçiliği, devam eden vize krizine esprili bir dille karşılık verdi: Lütfen düğün fotoğraflarınızı bize göndermeyin - Son Dakika
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ABD Büyükelçiliği, devam eden vize krizine esprili bir dille karşılık verdi: Lütfen düğün fotoğraflarınızı bize göndermeyin

30.09.2022 09:48

Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı problemler sık sık gündem olurken; ABD Büyükelçiliği tarafından bir video paylaşıldı. Videoda konsolosluk çalışanı dağ gibi yığılan evrakları göstererek, "Lütfen sizden istemediğimiz gereksiz belgeleri, düğün fotoğraflarınızı bize göndermeyin" dedi. Esprili dille çekilen video sonunda görevli, vize için istenilen evrakları tek tek açıkladı.

Son aylarda Türk vatandaşlarının en çok dert yandığı konuların başında vize problemi geliyor. Yüzlerce vatandaş hem ABD hem de AB vize başvurularının nedensizce reddedildiğini söylüyor. İnsanların bir kısmı ise başvurularına dönülmediğini ya da önümüzdeki seneye randevu verilmesinden şikayet ediyor.

VİDEODA TANE TANE ANLATTILAR

Tam da bu dönemdeyken ABD Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Büyükelçilik, sorunu çözmek ve kafa karışıklıklarına son vermek amacıyla resmi Instagram hesabından vize yenilemeye yönelik bir video hazırladı.

"LÜTFEN DÜĞÜN FOTOĞRAFINIZ DAHİL GEREKSİZ BELGELERİ YOLLAMAYIN"

ABD vizesinde; 10 yıllık turist vizesi son 48 ay içerisinde sona eren herkesin ekstra bir belge sunmaksızın, ücretini ödeyerek ve form doldurarak vizelerini yenileme imkanı bulunuyor. Ancak çoğu kişi yine bir ret alma endişesi taşıdığından birçok belge ile birlikte başvuruda bulunmaya devam ediyor. Videoda da buna atıfta bulunularak, "Arkadaşlar - Herkes çabuk buna baksın! Bu videoda yer alan tüm karakterler ve olaylar gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Lütfen bize gereksiz belgeler, sizden istenmeyen dokümanlar, evlilik fotoğraflarınız ya da başka evraklar yollamayın" denildi.

İSTENİLEN BELGELERİ SAYDI

Videoda konuşan konsolosluk çalışanı, kendilerine gelen üs tüste binmiş dosyaları göstererek vize yenilemede hangi belgelerin getirilmesi gerektiğini de tek tek anlattı. ABD Büyükelçiliğinin esprili videosu kısa sürede ilgi gördü.

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Son Dakika Dünya ABD Büyükelçiliği, devam eden vize krizine esprili bir dille karşılık verdi: Lütfen düğün fotoğraflarınızı bize göndermeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği, devam eden vize krizine esprili bir dille karşılık verdi: Lütfen düğün fotoğraflarınızı bize göndermeyin - Son Dakika
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