Oxford Üniversitesi ve Reuters Institute tarafından yayımlanan rapor, küresel ölçekte medya tüketim alışkanlıklarını analiz ediyor ve kullanıcı davranışlarını yıllık olarak mercek altına alıyor. Bu yılın verileri, Türkiye'de medya kullanımında önemli değişimlerin yaşandığını ortaya koyarken, Sondakika.com'un liderliği dikkat çekti.
Kullanıcıların haber kaynaklarına yönelmesinde, mobil uyumluluk, hızlı bildirim sistemi ve sade kullanıcı arayüzü gibi unsurların büyük rol oynadığı raporda açıkça belirtiliyor. Bu noktada Sondakika.com'un teknolojik altyapısı ve gerçek zamanlı haber akışı, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmesinde belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor.
Sondakika.com'un başarısının arkasında, kullanıcı odaklı yayın politikası ve yenilikçi dijital stratejiler bulunuyor. Haberlerin doğruluğu, hızı ve tarafsızlığı, platformun tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Aynı zamanda kullanıcı dostu mobil uygulama, kişiselleştirilmiş bildirimler ve sade arayüz gibi unsurlar da haber tüketimini kolaylaştırarak sadık bir okuyucu kitlesi oluşturuyor.
Sondakika.com'un liderliği bu yılla sınırlı değil. 2023 yılında yayımlanan Digital News Report verilerine göre de, haftalık erişimde %29 ile Türkiye'nin en çok okunan medya kuruluşu olmuştu. Bu başarı, Sondakika.com'un sadece dönemsel bir yükseliş yaşamadığını, istikrarlı ve sürdürülebilir bir medya gücüne dönüştüğünü gösteriyor.
Reuters Institute'un 2025 verileri, yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceğin medya eğilimlerini de şekillendiriyor. Sondakika.com'un bu rapordaki birinciliği, medyanın hem Türkiye'de hem dünyada ne kadar etkili bir mecra haline geldiğini gösteriyor. Bu başarı, Sondakika.com'un sadece bir medya kuruluşu değil; aynı zamanda güvenilir bilginin adresi olduğunun da güçlü bir göstergesi.
Son Dakika › Dünya › Sondakika.com, Reuters 2025 Haber Raporu'na göre Türkiye'nin en çok okunan medya kuruluşu oldu - Son Dakika
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