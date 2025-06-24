Sondakika.com, Reuters 2025 Haber Raporu'na göre Türkiye'nin en çok okunan medya kuruluşu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Sondakika.com, Reuters 2025 Haber Raporu'na göre Türkiye'nin en çok okunan medya kuruluşu oldu

Sondakika.com, Reuters 2025 Haber Raporu\'na göre Türkiye\'nin en çok okunan medya kuruluşu oldu
24.06.2025 15:25  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberciliğin liderlerinden Sondakika.com, Reuters 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok okunan medya kuruluşu oldu. Rapora göre Sondakika.com, haftalık erişim oranı açısından Türkiye'deki tüm medya kuruluşlarını geride bırakarak %27'lik kullanıcı erişimiyle birinci sıraya yerleşti.

Oxford Üniversitesi ve Reuters Institute tarafından yayımlanan rapor, küresel ölçekte medya tüketim alışkanlıklarını analiz ediyor ve kullanıcı davranışlarını yıllık olarak mercek altına alıyor. Bu yılın verileri, Türkiye'de medya kullanımında önemli değişimlerin yaşandığını ortaya koyarken, Sondakika.com'un liderliği dikkat çekti.

HABERCİLİĞİN LİDERİ Sondakika.com OLDU

Kullanıcıların haber kaynaklarına yönelmesinde, mobil uyumluluk, hızlı bildirim sistemi ve sade kullanıcı arayüzü gibi unsurların büyük rol oynadığı raporda açıkça belirtiliyor. Bu noktada Sondakika.com'un teknolojik altyapısı ve gerçek zamanlı haber akışı, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmesinde belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor.

Sondakika.com, Reuters 2025 Haber Raporu'na göre Türkiye'nin En Çok Okunan Medya Kuruluşu Oldu!

GÜVENİLİRLİK, HIZ VE KULLANICI DENEYİMİ ÖN PLANDA

Sondakika.com'un başarısının arkasında, kullanıcı odaklı yayın politikası ve yenilikçi dijital stratejiler bulunuyor. Haberlerin doğruluğu, hızı ve tarafsızlığı, platformun tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Aynı zamanda kullanıcı dostu mobil uygulama, kişiselleştirilmiş bildirimler ve sade arayüz gibi unsurlar da haber tüketimini kolaylaştırarak sadık bir okuyucu kitlesi oluşturuyor.

2023'TE DE ZİRVEDEYDİ: Sondakika.com'un LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Sondakika.com'un liderliği bu yılla sınırlı değil. 2023 yılında yayımlanan Digital News Report verilerine göre de, haftalık erişimde %29 ile Türkiye'nin en çok okunan medya kuruluşu olmuştu. Bu başarı, Sondakika.com'un sadece dönemsel bir yükseliş yaşamadığını, istikrarlı ve sürdürülebilir bir medya gücüne dönüştüğünü gösteriyor.

Sondakika.com, Reuters 2025 Haber Raporu'na göre Türkiye'nin En Çok Okunan Medya Kuruluşu Oldu!

HABERCİLİKDE DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ: Sondakika.com

Reuters Institute'un 2025 verileri, yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceğin medya eğilimlerini de şekillendiriyor. Sondakika.com'un bu rapordaki birinciliği, medyanın hem Türkiye'de hem dünyada ne kadar etkili bir mecra haline geldiğini gösteriyor. Bu başarı, Sondakika.com'un sadece bir medya kuruluşu değil; aynı zamanda güvenilir bilginin adresi olduğunun da güçlü bir göstergesi.

Teknoloji, Türkiye, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sondakika.com, Reuters 2025 Haber Raporu'na göre Türkiye'nin en çok okunan medya kuruluşu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emrah Gündüz:
    donma kasma. vr 1 0 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    at yalanı silkeleyeyim inanani.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
15:46
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
22:04
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü
Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:19:01. #7.13#
SON DAKİKA: Sondakika.com, Reuters 2025 Haber Raporu'na göre Türkiye'nin en çok okunan medya kuruluşu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.