Oxford Üniversitesi ve Reuters Institute tarafından yayımlanan rapor, küresel ölçekte medya tüketim alışkanlıklarını analiz ediyor ve kullanıcı davranışlarını yıllık olarak mercek altına alıyor. Bu yılın verileri, Türkiye'de medya kullanımında önemli değişimlerin yaşandığını ortaya koyarken, Sondakika.com'un liderliği dikkat çekti.

HABERCİLİĞİN LİDERİ Sondakika.com OLDU

Kullanıcıların haber kaynaklarına yönelmesinde, mobil uyumluluk, hızlı bildirim sistemi ve sade kullanıcı arayüzü gibi unsurların büyük rol oynadığı raporda açıkça belirtiliyor. Bu noktada Sondakika.com'un teknolojik altyapısı ve gerçek zamanlı haber akışı, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmesinde belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor.

GÜVENİLİRLİK, HIZ VE KULLANICI DENEYİMİ ÖN PLANDA

Sondakika.com'un başarısının arkasında, kullanıcı odaklı yayın politikası ve yenilikçi dijital stratejiler bulunuyor. Haberlerin doğruluğu, hızı ve tarafsızlığı, platformun tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Aynı zamanda kullanıcı dostu mobil uygulama, kişiselleştirilmiş bildirimler ve sade arayüz gibi unsurlar da haber tüketimini kolaylaştırarak sadık bir okuyucu kitlesi oluşturuyor.

2023'TE DE ZİRVEDEYDİ: Sondakika.com'un LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Sondakika.com'un liderliği bu yılla sınırlı değil. 2023 yılında yayımlanan Digital News Report verilerine göre de, haftalık erişimde %29 ile Türkiye'nin en çok okunan medya kuruluşu olmuştu. Bu başarı, Sondakika.com'un sadece dönemsel bir yükseliş yaşamadığını, istikrarlı ve sürdürülebilir bir medya gücüne dönüştüğünü gösteriyor.

HABERCİLİKDE DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ: Sondakika.com

Reuters Institute'un 2025 verileri, yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceğin medya eğilimlerini de şekillendiriyor. Sondakika.com'un bu rapordaki birinciliği, medyanın hem Türkiye'de hem dünyada ne kadar etkili bir mecra haline geldiğini gösteriyor. Bu başarı, Sondakika.com'un sadece bir medya kuruluşu değil; aynı zamanda güvenilir bilginin adresi olduğunun da güçlü bir göstergesi.