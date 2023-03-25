Yasak aşk yaşadığı adamın eşinden balkonun kenarında saklanarak kurtuldu

Nerede çekildiği belli olmayan bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Onlarca kez paylaşılan karelerde yarı çıplak halde bir kadının, camdan dışarıya çıkarak balkonun köşesine sindiği görülüyor.

BASILINCA KAÇACAK DELİK ARADI

İsmi açıklanmayan kadının, evli sevgilisinin evinde olduğu ve o yasak aşkının karısının eve erken gelmesi üzerine kaçmak için balkona çıktığı öğrenildi. Çevredeki komşular kadının balkonun köşesine saklandığı anın fotoğrafını çekerken, içeride ise adamın evi basan karısına açıklama yapmaya çalıştığı görülüyor.

GÜNDEM OLDU

Yarı çıplak haldeki kadının binanın dış cephesinden, içeride olan biteni izlemeye çalıştığı da fotoğraflardan görülüyor. Öte yandan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.