Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi

Küresel ısınma ve salgınların artmasının ardından insanların da dünyanın sonuna ilişkin merakları arttı. Sosyal medyada Robot Overloards adıyla paylaşımlar yapan bir hesapbu merakı biraz da olsa gidermek adına kolları sıvadı.

"DÜNYANIN SON GÜNÜNDE İNSANLAR"

Robot Overloards adlı hesap, "Kıyamet günü" ya da "Dünyanın son günü" olarak adlandırılan günde, insanların geldiği noktayı içeren fotoğraf kareleri oluşturdu. Robot yöntemiyle oluşturulan karelerin son derece hassas olduğu görüldü.

20 MİLYON GÖRÜNTÜLENME ALDI

Fotoğraflar, yayınlanma tarihinin üzerinden henüz sadede 1 hafta geçmesine rağmen 20 milyonun üzerinde görüntülenme aldı. Fotoğrafların arka tarafında patlamalar ve yangınlar olması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte o fotoğrafların bir kısmı: