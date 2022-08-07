Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi

07.08.2022 18:58
Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi

Robot Overloards adıyla bilinen sosyal medya hesabının, "Dünyanın son gününde insanların hali" adındaki çalışması 1 haftada 20 milyonun üzerinde görüntülenme aldı. Fotoğraflarda insanlığın son anları tasvir edildi.

Küresel ısınma ve salgınların artmasının ardından insanların da dünyanın sonuna ilişkin merakları arttı. Sosyal medyada Robot Overloards adıyla paylaşımlar yapan bir hesapbu merakı biraz da olsa gidermek adına kolları sıvadı.

"DÜNYANIN SON GÜNÜNDE İNSANLAR"

Robot Overloards adlı hesap, "Kıyamet günü" ya da "Dünyanın son günü" olarak adlandırılan günde, insanların geldiği noktayı içeren fotoğraf kareleri oluşturdu. Robot yöntemiyle oluşturulan karelerin son derece hassas olduğu görüldü.

20 MİLYON GÖRÜNTÜLENME ALDI

Fotoğraflar, yayınlanma tarihinin üzerinden henüz sadede 1 hafta geçmesine rağmen 20 milyonun üzerinde görüntülenme aldı. Fotoğrafların arka tarafında patlamalar ve yangınlar olması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte o fotoğrafların bir kısmı:

'İşte dünyanın son gününde insanların hali' diye paylaştılar! Görüntüler çok hassas
'İşte dünyanın son gününde insanların hali' diye paylaştılar! Görüntüler çok hassas
'İşte dünyanın son gününde insanların hali' diye paylaştılar! Görüntüler çok hassas
'İşte dünyanın son gününde insanların hali' diye paylaştılar! Görüntüler çok hassas
YORUMLAR
500
1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı

Hassas İçerik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi
18:25 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor
18:10 AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
17:04 Vampir kelebekler İstanbul'da! Bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor
16:54 Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya mesaj geldi: Sürecin en çalışkan neferi olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 19:08:48. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement