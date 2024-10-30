Southport'ta Üç Çocuk Cinayeti ve Terör Suçlamaları - Son Dakika
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Southport'ta Üç Çocuk Cinayeti ve Terör Suçlamaları

Southport\'ta Üç Çocuk Cinayeti ve Terör Suçlamaları

Axel Rudakubana, üç çocuğu öldürmekle suçlanırken terör suçlamalarıyla da karşı karşıya.

30.10.2024 11:37
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İNGİLTERE'nin Southport kentinde üç çocuğu öldürmekle suçlanan Axel Rudakubana'nın terör suçu iddiası da dahil olmak üzere yeni suçlamalarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

İngiltere'nin Southport kentinde üç çocuğu öldürmekle suçlanan Axel Rudakubana'nın, risin zehirini üretmek ve El Kaide'nin eğitim kılavuzunun askeri araştırmasına sahip olmak iddiası da dahil olmak üzere yeni suçlamalarla karşı karşıya olduğu açıklandı.

18 yaşındaki Axel Rudakubana, 1974 tarihli Biyolojik Silahlar Yasası'nın 1. maddesine aykırı olarak biyolojik toksin üretmek ve 2000 tarihli Terörizm Yasası'nın 58. maddesine aykırı olarak, terör eylemi gerçekleştiren veya terör eylemi hazırlayan bir kişiye faydalı olabilecek türde bir PDF belgesine sahip olmakla da suçlanıyor. Rudakubana'nın bugün video bağlantısıyla Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkacağı belirtildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada hem risin hem de eğitim kılavuzuna ait çalışma bulundu. Southport'taki olay yerinde ise maddeye dair hiçbir iz bulunamadı ve polis, buldukları zehrin halk için düşük bir risk oluşturduğunu bildirdi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın kıdemli tıbbi danışmanı Dr. Renu Bindra, bu konuda yaptığı açıklamada, "Bu olaya karışan veya olayla bağlantısı olan hiç kimsede risin zehirlenmesine dair bir kanıt yok" dedi.

Axel Rudakubana'nın, altı yaşındaki Bebe King, yedi yaşındaki Elsie Dot Stancombe ve dokuz yaşındaki Alice Dasilva Aguiar'ı öldürmekle suçlanıyor. Rudakubana'nın bu suç ile ilgili duruşmasının ise ocak ayında başlaması bekleniyor.

Merseyside Polisi Baş Komiseri Serena Kennedy, polisin 29 Temmuz'da Taylor Swift temalı bir dans kursunda meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili soruşturmayı sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Southport'ta yaşanan olayla ilgili yeni spekülasyonlara karşı uyarıda bulundu. En önemli şeyin Bebe, Alice ve Elsie ile onların aileleri ve saldırıdan etkilenen herkes için adaletin sağlanması olduğunu söyleyen Cooper, "Kimse bunu riske atmamalıdır. Polis ve savcıların soruşturmalarında önemli bir görevi var; her yolu takip etmek ve duruşma öncesinde ihtiyaç duydukları önlemleri almak. Onları desteklemeli ve adaletin sağlanması için mümkün olan her şeyin yapılmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Southport'ta Üç Çocuk Cinayeti ve Terör Suçlamaları - Son Dakika

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