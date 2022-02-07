Üye Girişi
Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı - Son Dakika

Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı

07.02.2022 16:07

Avustralya'da Timsah Avcısı programıyla tanınan Steve Irwin'in programında az kalsın facia yaşanıyordu. 18 yaşındaki Rob isimli timsah öğreticisinin yemek verdiği esnada bir anda sudan çıkan timsah, Rob'u kovalamaya başladı. Genç, arkadaşlarının yardımı sayesinde timsahtan kurtulabildi.

Avustralya'da yayınlanan televizyon programı, az kalsın faciaya neden oluyordu. Babası da kendisi gibi timsah eğiticisi olan 18 yaşındaki Rob isimli genç, Timsah Avcısı programı için gösteri yapmaya karar verdi.

BEKLENMEYEN OLDU

Genç, elindeki yemle timsahın olduğu kafese girdi. Bir süre timsahın gelmesini bekleyen gencin yemi atacağı sırada timsah sudan çıktı ve gencin üzerine doğru koşmaya başladı. Rob bu sırada elindeki yemi suya atsa da timsahı kendisinden uzaklaştırmayı başaramadı.

ARKADAŞLARI KURTARDI

Çığlık içerisinde timsahtan koşmaya başlayan Rob, hayvanat bahçesindeki diğer arkadaşlarının devreye girmesi sonucu kurtarıldı. Timsahın isminin Casper olduğu öğrenilirken, zaman zaman bu tarz aksilikler sergilediği ve kestirilemez olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500

Avustralya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement