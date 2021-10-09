Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor

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Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Konusu nedeniyle büyük tartışmalara neden olan filmle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Belçika'daki öğrencilerin "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" oyununa özenerek birbirilerini tokatlamasının ardından yetkililer harekete geçti. Başka okullardan da aynı yönde şikayetler geldiği belirtildi.

VELİLERE UYARIDA BULUNULDU

Valon Bölgesi'ndeki Hainaut'da yer alan Erquelinnes Béguinage adlı ilkokulda öğrencilerin dizideki oyunları canlandırması endişelendirdi. Okul yönetimi, salı günü Facebook hesabı üzerinden velilere uyarıda bulunduğu bir gönderi paylaştı.

"DİZİ, 18 YAŞ ALTINDAKİLERE YASAK"

Okul yönetimi tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli veliler, Squid Game adlı diziyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu dizide karakterler farklı çocuk oyunları oynuyor. Kaybedenler de eleniyor, yani öldürülüyor. Dizi, şiddet içerikli sahneleri nedeniyle 18 yaş altındakilere yasak. Öğrencilerimiz, dizide yer alan 1-2-3 güneş oyununu oynuyor ve kaybeden kişiye dayak atıyor."

ÇOCUKLARLA KONUŞMALARI İSTENDİ

1-2-3 güneş oyunu, dizideki Kırmızı Işık, Yeşil Işık adlı oyuna denk geliyor. Yönetim, okulda oynanan oyunları dikkatle takip ettiklerini belirtirken, velilerden de çocuklarıyla konuşarak bu oyunların zararlı sonuçlara yol açabileceğini anlatmalarını istedi.

ARKADAŞLARINA ZARAR VERENLER CEZA ALACAK

Okulun Facebook'taki mesajına 2 bine yakın yorum gelirken, gönderi yaklaşık 37 bin kez paylaşıldı. Yönetim, dizideki oyunları oynayıp arkadaşlarına zarar vermeyi sürdüren öğrenciler hakkında disiplin cezası uygulanabileceğini de belirtti.