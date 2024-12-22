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Starbucks Çalışanları Grevde

Starbucks Çalışanları Grevde

Workers United Sendikası, Starbucks çalışanlarının grevlerini dört şehirde başlattığını duyurdu.

22.12.2024 16:44
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(ANKARA) - Workers United Sendikası, Starbucks çalışanlarının grevlerini New York da dahil olmak üzere dört ABD şehrinde daha başlattıklarını açıkladı.

Workers United Sendikası, dün yaptığı açıklamada, kahve zinciri Starbucks şirketi çalışanlarının, grevlerini New York da dahil olmak üzere dört ABD şehrinde daha başlattıklarını duyurdu. Workers United'dan yapılan açıklamada, 20 Aralık Cuma günü başlayan ve başlangıçta Los Angeles, Chicago ve Seattle'daki Starbucks kafelerini kapatan beş günlük greve New Jersey, New York, Philadelphia ve St. New Jersey'de de başlatıldığı belirtildi. Ancak grevin şehirlerin neresinde gerçekleştirildiği açıklanmadı. Starbucks ise konuyla ilgili açıklamadı.

Starbucks, sendika ile görüşmelere nisan ayında başlamıştı. Starbucks ve 10 binden fazla baristayı temsil eden Workers United Sendikası arasındaki görüşmeler, ücretler, personel ve programlarla ilgili çözülemeyen sorunlar nedeniyle çıkmaza girmiş ve greve yol açmıştı.

Sendika, Columbus, Denver ve Pittsburgh'un da aralarında bulunduğu 10 şehirde de şirketin Noel satışlarını etkileyebilecek yoğun tatil sezonunda greve gidecek. Buna göre Workers United, 20 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada, grevin Noel arifesi olan 24 Aralık Salı gününe kadar "yüzlerce mağazaya" ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Şirket, bu ay yaptığı açıklamada, sekizden fazla pazarlık oturumu gerçekleştirdiğini ve bu oturumlarda 30 anlaşmaya varıldığını belirtti. Starbucks şirketinin, ABD'de 11 binden fazla mağaza işlettiği ve yaklaşık 200 bin işçi istihdam ettiği biliniyor.

Kaynak: ANKA

Starbucks, New York, Ekonomi, Sendika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

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