Starmer: Bu Savaş Bizim Savaşımız Değil

30.03.2026 18:00
İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu savaşına müdahale etmeyeceklerini açıkladı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla ilgili, "Bu bizim savaşımız değil" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Wolverhampton'da partisinin yerel seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Starmer, Orta Doğu'daki savaşa İngiliz askerlerini göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu bizim savaşımız değil ve bu savaşa sürüklenmeyeceğiz" yanıtını verdi.

Ülkesinin, vatandaşlarının çıkarlarını ve bölgedeki müttefiklerini korumak için 'savunma amaçlı önlemler' aldığını belirten Starmer, İngiltere'nin çıkarlarını savunmaya ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Starmer, "Yarın bir Acil Durum Kabine Toplantısı daha yapacağım. Bu toplantıda savaşın ekonomik etkilerini ele alacak ve gerekli tüm önlemlerin alındığından ve denetlendiğinden emin olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Ünlü rapçi Blok3’ün sevgili kriterleri tartışma yarattı Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı
Trump’ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler Trump'ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı
Vincenzo Montella’ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma Vincenzo Montella'ya baskı yapılıyor iddiası: Bu 3 oyuncuyu oynatma
Doğu Perinçek, Elon Musk’ın babası ve danışmanı ile görüştü Doğu Perinçek, Elon Musk’ın babası ve danışmanı ile görüştü

17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
