Starmer ve Macron\'dan Ukrayna\'ya Destek Vurgusu

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(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin ardından, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin azalacağı endişesiyle, Ukrayna'ya yardım konusunu görüşmek için bir araya geldi. Paris'te görüşen iki lider, " Rusya'nın saldırgan savaşını engellemek için" gerektiği sürece Ukrayna'yı destekleyeceklerini açıkladı.

Paris Ateşkesi'nin 106'ncı yıl dönümü töreni için Fransa'ya giden İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. İki lider, törenden sonra Elysee Sarayı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Starmer ve Macron'un yaptığı görüşmede, "Rusya'nın Ukrayna'da devam eden barbarca işgalini ve Gazze'deki korkunç insani durumu" ele aldığı belirtildi. İki devletin Ukrayna'nın Rus topraklarında uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullanmasına izin verilmesini destekleyip desteklemeyecekleri konusunda herhangi bir ayrıntı verilmeyen açıklamada, Starmer ve Macron'un görüşmeleri sırasında "özellikle insan kaçakçılığı şebekeleri karşısında olmak üzere Kanal'daki göç konusunda iş birliği" taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi: "İki lider, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu konuştu"

Aaçıklamada şunlar kaydedildi:

"Liderler, Ukrayna'nın kışa girerken mümkün olan en güçlü konuma nasıl getirilebileceği de dahil olmak üzere Ukrayna'daki durumu görüşerek başladılar. Orta Doğu'ya dönen her iki lider de Gazze ve Lübnan'daki durumdan duydukları derin endişenin altını çizdi. Ayrıca Batı Şeria'da istikrarın sağlanması gerektiğini yinelediler. Manş Denizi'ndeki duruma da değinen Başbakan Starmer, Avrupa'daki kaçakçılık çetelerini çökertme ve caydırma misyonunu ortaya koyarken, liderler de göçmen yolculuğunun her aşamasında yasa dışı göçün üzerine gidilmesinin önemi konusunda güçlü bir mutabakata vardılar."

Starmer, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Fransız Ateşkes Günü törenlerine katılan ilk İngiliz lider oldu. Açıklamada, Fransa'daki Ateşkes Günü anma törenlerine katılan son İngiliz liderin 1944 yılında Charled de Gaulle tarafından ağırlanan Winston Churchill olduğu belirtildi.

Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşını "sona erdirme" planı

Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, 2022'deki Rusya'nın geniş çaplı saldırılarından bu yana, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine verdiği desteği eleştirerek, bölgedeki savaşı sona erdirme sözü vermiş ancak nasıl olacağına ilişkin detay açıklamamıştı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump'ın çatışmayı sona erdirme planları arasında Rus ve Ukrayna orduları arasında Avrupa birlikleri tarafından denetlenecek 800 millik askerden arındırılmış bir bölge kurulması yer alıyor. İngiltere ve Fransa da Avrupa kıtasını bir bütün olarak korumak için Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam etmenin şart olduğunu belirtmişti.

Avrupa, Ukrayna'ya bugüne kadar 126 milyar dolar yardımda bulundu

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre Avrupa, Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 126 milyar dolar ayırarak Ukrayna'ya en büyük yardımı sağlarken, ABD ise toplam 90 milyar dolar yardımda bulundu.

Öte yandan, kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almak isteyen İngiltere ve Avrupa Birliği'nin, Brexit sonrası savunma ve enerji gibi alanları kapsayan bir iş birliği ve güvenlik anlaşması için önümüzdeki yıl görüşmelere başlaması bekleniyor.

Bazı Avrupalı siyasetçiler, Avrupa'nın, F-16 savaş uçakları ve Ordu Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) gibi askeri kaynaklar da dahil olmak üzere ABD'den gelen mali ve askeri yardımları sağlayamayacağını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Healey: "Trump yönetiminde ABD'nin NATO'dan uzaklaşmasını beklemiyoruz"

İngiltere Başbakanı Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy savunma hedefini, NATO ülkelerinden daha fazla fon sağlamalarını ve ABD harcamalarına olan bağımlılıklarını azaltmalarını isteyen Trump ile ortak bir zemin olarak gösterdi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey bu sabah yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin Ukrayna için yarattığı riske ilişkin soruya, "Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekli" yanıtını verdi. Healey, "Başkan Trump'ın gerçekte ne önerdiğini bekleyip göreceğiz. Ancak geçen hafta Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin haberler doğruysa, Başkan Trump Putin'i Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmasına karşı uyarmakta tamamen haklıdır" diye konuştu.

Healey, ABD'nin Trump yönetiminde NATO'dan uzaklaşmasını beklemediğini söylerken, "ABD'nin NATO'dan uzaklaşmasını beklemiyorum. İttifakın öneminin farkındalar. Avrupa'da daha fazla çatışmayı önlemenin öneminin farkındalar" diye konuştu.

Trump: "Her NATO ülkesinin en az yüzde 3 harcama yapması konusunda ısrar edeceğim"

Healey, ABD'nin NATO'ya desteğinin "onlarca yıl öncesine dayandığını ve önceki Başkan Trump yönetimi de dahil olmak üzere bu desteğin devam ettiğini" belirtirken, Trump'ın "haklı olarak" Avrupa ülkelerini, savunmaya daha fazla harcama yapmaları konusunda "zorladığını" dile getirdi.

Trump daha önce NATO müttefiklerini, yüzde 3 oranında harcama yapmaya çağırmıştı. Trump ağustos ayında seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmada, "Her NATO ülkesinin en az yüzde 3 harcama yapması konusunda ısrar edeceğim. 3'e çıkmak zorundasınız, yüzde 2 yüzyılın hırsızlığıdır, özellikle de bunun bedelini biz ödüyorken" diye konuşmuştu.