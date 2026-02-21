Steadfast Dart 2026 Tatbikatı Tamamlandı - Son Dakika
21.02.2026 11:59
Milli Savunma Bakanlığı, Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından, Almanya'daki Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda dün gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri tamamlandı. Faaliyetlerde, müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi, çok alanlı harekat kabiliyeti ve müşterek operasyon gücü sahada sergilendi" denildi.

Söz konusu faaliyetlere ilişkin görüntülere de paylaşımda yer verildi.

Kaynak: DHA

