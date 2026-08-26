Steinmeier\'den Göçmenlere Dayanışma Çağrısı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, göçmenlerin dışlanmasına karşı birlik ve dayanışma çağrısı yaparak, "Almanya hepimizin ortak evidir" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı makamında "Almanya'da Evimiz: Birlikte Nasıl Yaşıyoruz?" başlığı altında düzenlenen ilk halka açık etkinlikte konuştu. Steinmeier, göç ve uyumun Almanya için sunduğu fırsatlar ile ortaya çıkardığı sorunların ele alındığı etkinlikte, göçmenlerin toplumda dışlanmasına karşı çıkarak, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

"Alman halkını" Anayasa açısından değerlendirdiğinde, sonradan Almanya'ya gelen ve Alman vatandaşlığına kabul edilen kişilerin de bu halkın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Steinmeier, Alman kimliğini farklı kategorilere ayırmak ve insanları "birinci ya da ikinci sınıf" olarak görmek isteyenlerin demokratik düzenin dışına çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'nın "biz ve onlar" anlayışına sürüklenmemesi gerektiğini belirterek, ülkenin göçe ihtiyaç duyduğunu da ifade etti. Steinmeier, "Dışlanma yerine dayanışmayı seçen, etnik temelli kapanma ve ayrışma hayallerine karşı duran bir ülke istiyorum" ifaesini kullandı.

"BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF VATANDAŞ YOK"

Steinmeier, Anayasa'nın "aynı kandan gelen bir halk topluluğu" anlayışını tanımadığını kaydederek, Almanya'da birinci ve ikinci sınıf vatandaşlar olmadığının altını çizdi.

Göçmenlerle yaptığı görüşmelerde bu kişilerin dışlanma ve saldırıya uğrama korkusu taşıdığını anlatan Steinmeier, "İnsanlar ülkelerinde dışlandıkları ve saldırıya uğradıkları için uykusuz geceler geçiriyorsa, hepimizin uyanık olması gerekir" dedi.

Steinmeier, göçün Almanya'ya güç ve dinamizm kazandırdığını, ancak aynı zamanda toplum ve devlet açısından önemli çabalar gerektirdiğini de dile getirdi. Steinmeier, bazı vatandaşların ise yoğun göç nedeniyle zorlandıklarını ve kendi ülkelerinde yabancılık hissine kapıldıklarını aktardı.

"İnsanlar birlikte yaşamanın başarısına olan güvenlerini kaybetmişse, siyaset devreye girmek zorundadır" diyen Steinmeier, siyasetin mevcut sorunlara hızlı ve kararlı çözümler üretmesi gerektiğini söyledi.

Steinmeier konuşmasını, "Almanya hepimizin ortak evidir" sözleriyle tamamladı.