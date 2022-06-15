Stoltenberg: Erdoğan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Zirvesi öncesi yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin terörle mücadeledeki meşru güvenlik kaygılarını ele almanın ve Finlandiya ve İsveç için NATO üyelik sürecinde ilerleme kaydetmenin önemini tartıştık" dedi.
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