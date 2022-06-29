Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak - Son Dakika
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Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak

29.06.2022 09:41
Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Madrid Zirvesi toplantıları öncesi basın mensuplarına konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Madrid Zirvesi toplantıları öncesi basın mensuplarına konuştu. Stoltenberg, Finlandiya, Türkiye ve İsveç arasında varılan anlaşmanın önemli olduğunu belirterek, "Bu, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile daha da yakın iş birliği yapacağını açıkça belirtiyor" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in halihazırda terörizmle mücadele kapsamında yasalarını düzenlediğini belirten Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç, terörizmle ilgili kanunlarını sıkılaştırmak için şimdiden adımlar attı. Yani bu uygulanmaya başlanmış bir şey. Bu anlaşmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu, tabii ki terörle mücadele de dahil olmak üzere tüm güvenlik endişelerimizi ele almak için müttefikler olarak bir arada durma taahhüdümüzü yansıtıyor. Bu, Finlandiya ve İsveç'in bilgi alışverişi, suçluların iadesi ve terörle genel mücadeleyle ilgili konularda Türkiye ile daha da yakın iş birliği yapacağını açıkça belirtiyor" diye konuştu.

Stoltenberg, müttefiklerin Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik taahhütlerini bildireceklerini ifade ederek, "Ayrıca yarın zirvede terörden kaynaklanan sorunları ele alacağımız bir oturumumuz var. Müttefiklerin taahhütlerini ifade etmelerini ve ayrıca Türkiye'nin terörle ilgili olarak karşı karşıya olduğu güvenlik endişelerini ele almalarını bekliyorum" dedi."EN HIZLI KABUL EDİLME SÜRECİ"

Stoltenberg, son olarak Finlandiya ve İsveç'in bugün resmi olarak NATO üyeliği için davet edileceğini belirterek, "Finlandiya ve İsveç'i üye olmaya davet edeceğiz. Bu eşi görülmemiş derecede hızlı bir süreç oldu. Mayıs ortasında başvuru yapıldı ve şimdi katılım için davet yapılacak. Daha önce bu kadar hızlı bir süreç olduğunu sanmıyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak - Son Dakika

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