Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı - Son Dakika
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Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı

04.03.2022 13:11

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna halkı ve hükümetinin yanında olduklarını yineleyerek, "Putin'i savaşı durdurmaya, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmeye ve diplomatik...

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna halkı ve hükümetinin yanında olduklarını yineleyerek, "Putin'i savaşı durdurmaya, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmeye ve diplomatik çabalara iyi niyetle katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Brüksel'de düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu belirterek, "(Rusya) Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmeyen türden bir savaşa girişti. Rus saldırganlığı, Avrupa güvenliği için, güç kullanımı yoluyla temel ilkelerin tartışıldığı yeni bir normal yarattı. Yaygın çatışma tehdidi gerçektir. Ukrayna halkının ve demokratik olarak seçilmiş hükümetinin yanındayız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i savaşı durdurmaya, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmeye ve diplomatik çabalara iyi niyetle katılmaya çağırıyoruz" dedi.

NATO'nun savunma ittifakı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Rusya ile çatışma peşinde değiliz. Ama hiç şüphesiz ki Washington Antlaşması'nın 5'inci Maddesine katı bir bağlılığımız vardır.  NATO, NATO topraklarının her karışını koruyacak ve savunacaktır" dedi.


Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı
Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı
Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı
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Jens Stoltenberg, Belçika, Brüksel, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının açılış konuşmasını yaptı - Son Dakika


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