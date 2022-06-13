Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim - Son Dakika
Üye Girişi

Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim

13.06.2022 17:23
Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'e yaptığı ziyaret kapsamında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularını ve Türkiye'nin sunduğu güvenlik şartlarını değerlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'e yaptığı ziyaret kapsamında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularını ve Türkiye'nin sunduğu güvenlik şartlarını değerlendirdi. Stoltenberg, Türkiye'den meslektaşları ve yetkililerle ileriye dönük atılacak adımlar hakkında yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Türkiye, NATO müttefikleri, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK ile mücadelesi de dahil olmak üzere bazı endişelerini dile getirdi. Bu nedenle, önümüzdeki yol hakkında sizinle ve meslektaşlarımızın yanı sıra Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye ile yakın temas halindeyim. Ekibim ayrıca Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka dahil olması konusunda ilerlemek için tüm ülkelerden yetkililerle yakın diyalog içindedir" dedi.

"İSVEÇ, TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ GİDERMEYE HAZIR"

Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'nin endişelerini giderme konusunda hazır olduğunu belirtmesini olumlu karşıladığını ifade ederek, "İsveç hükümetinin Türkiye'nin endişelerini gidermeye hazır olduğunu teyit etmesine sevindim. İsveç'in terörle mücadele ile ilgili mevzuatı şimdiden değiştirmeye başlamasını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç, NATO'nun komşusu ve yakın dostumuzdur. Aynı değerleri paylaşıyoruz ve Rusya'nın saldırgan eylemlerinin zorluklarını paylaşıyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma yönündeki egemen kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, güvenliğimiz için kritik bir zamanda tarihi bir adımdır" diye konuştu.

Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim
Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim
YORUMLAR
500
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye... İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye... İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldığını, çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü... İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldığını, çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü...
Kaynak: DHA

Jens Stoltenberg, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:24 Zabıtanın yaptığı uyarıya sinirlenen manav, kilolarca meyve ve sebzeyi yola döktü
17:21 CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu
17:17 Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı
17:14 Galatasaray'da Dursun Özbek harekete geçti! Alman teknik direktör Marco Rose ile görüşme gerçekleşti
17:08 HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez
16:50 Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti
16:35 Amerika'da kuaför parasını çok bulan kadın, soluğu Türkiye'de aldı: Yaptığım iki haftalık tatil dahil normalden daha aza mal oldu
16:19 Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı! Nişanlısının başka bir kadınla olan videosunu gören yarışmacı baygınlık geçirdi
16:01 Volkan Demirel, kimsenin bilmediği hobisinden bahsetti
16:00 İmamoğlu vekaleti İYİ Partili meclis üyesine verince CHP'lilerin tepkisini çekti! "İBB CHP'li Meclis üyeleri yeterli değil demek ki"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 17:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement