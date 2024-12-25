Sudan\'da Kolera Salgını: 1258 Kayıp

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SUDAN'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1258'e yükseldiği belirtildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 48 bin 598'e ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1258'e çıktığı bildirildi.