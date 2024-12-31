SUDAN'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1316'ya yükseldiği belirtildi.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam kolera vaka sayısının 49 bin 554'e ulaştığını duyurdu. Açıklamada, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1316'ya çıktığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Sudan'da Kolera Salgını: 1316 Can Kaybı ve 49 Bin Vaka - Son Dakika
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