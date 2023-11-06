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Sudan'da Pazar Yerine Top Mermisi İsabet Etti: 34 Ölü - Son Dakika

Sudan'da Pazar Yerine Top Mermisi İsabet Etti: 34 Ölü

Son Güncelleme: 06.11.2023 16:03

PORT Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'da, pazar yerine top mermisi isabet etmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, iki askeri güç arasındaki çatışmalarda başkentin batısındaki Umdurman'ın Kerari semtindeki bir pazara top mermisi düştü. Olayda, 34 sivil yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

PORT Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'da, pazar yerine top mermisi isabet etmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, iki askeri güç arasındaki çatışmalarda başkentin batısındaki Umdurman'ın Kerari semtindeki bir pazara top mermisi düştü.

Olayda, 34 sivil yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Dün de başkent Hartum'da evlere top mermisi isabet etmesi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Birleşmiş Milletlere göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 29 Ekim'de Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğunda başlayan müzakerelerden ise henüz sonuç alınamadı.

Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Ordu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sudan'da Pazar Yerine Top Mermisi İsabet Etti: 34 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan'da Pazar Yerine Top Mermisi İsabet Etti: 34 Ölü - Son Dakika
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