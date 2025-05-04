Sudan'da RSF'den Port Sudan'a Saldırı

(ANKARA) - Sudan Ordu Sözcüsü Nabil Abdullah, bugün yaptığı açıklamada, Sudan'ın paramiliter Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF), Port Sudan Havaalanı civarındaki bir askeri hava üssüne ve diğer tesislere insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildiri. Bunun, RSF'nin doğu liman kenti olan Port Sudan'a ulaşan ilk saldırısı olduğunu belirten Abdullah, saldırılarda herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini söyledi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Port Sudan'a yönelik insansız hava aracı saldırısı, Sudan ordusu ile RSF arasında iki yıldır devam eden çatışmada büyük bir değişime işaret ediyor. Yerinden edilmiş çok sayıda insanı barındıran ülkenin doğu bölgeleri, şimdiye kadar böyle bir saldırıya maruz kalmamıştı.

Sudan ordusu ise Port Sudan'daki hayati tesislerin etrafındaki konuşlanmasını güçlendirerek, karşılık verdi ve Başkanlık Sarayı ile ordu komutanlığına giden yolları kapattı.

Ülkenin ana havalimanına, ordu karargahına ve bir limana ev sahipliği yapan Port Sudan, savaşın harap ettiği ülkedeki en güvenli yer olarak algılanıyordu.

RSF ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. RSF son birkaç aydır Sudan'ın orta ve kuzey kesimlerinde ordu kontrolündeki bölgelerde elektrik santrallerini hedef almış ancak saldırılar ağır kayıplara yol açmamıştı.

Ordu, mart ayında, RSF'yi Sudan'ın başkenti Hartum'daki son dayanak noktalarından da çıkardı, ancak RSF, Nil Nehri'nin tam karşısındaki Omdurman'da bazı bölgeleri elinde tutarken, Sudan'ın batısındaki konumunu güçlendirerek, ülkeyi bölgelere ayırdı.

Ordu ve RSF arasındaki çatışma, etnik şiddet saldırılarını artırdı, Birleşmiş Milletler'in (BM) "dünyanın en kötü insani krizi" olarak adlandırdığı çok sayıda şiddet olayını, kıtlığı, hastalığı yarattı. Savaş, planlanan sivil yönetime geçiş öncesinde, ordu ve RSF arasındaki güç mücadelesinin ortasında Nisan 2023'te patlak verdi. Hartum'un büyük bölümünü harabeye çeviren savaş, 12 milyondan fazla Sudanlıyı evinden etti ve 50 milyonluk nüfusun yaklaşık yarısını akut açlıkla karşı karşıya bıraktı.

BM'nin geçen yıl yayınlanan bir araştırmasında, çatışmanın ilk 14 ayında sadece Hartum eyaletinde ölenlerin sayısının 61 bine ulaşabileceği belirtildi.