Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail'in saldırısına uğrayan aktivistleri karşıladı

04.10.2025 19:29
KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail'in uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Bayraktar yaptığı açıklamada "Öyle büyük bir zulüm öyle büyük bir haksızlık ki ve o kadar uzun süredir devam ediyor ki gerçekten artık hiçbir şekilde dediğiniz gibi insanlar bunu kabul etmiyor" dedi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR KARŞILADI

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

"ÖYLE BİR ZULÜM Kİ İNSANLAR BUNU KABUL ETMİYOR"

Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Öyle büyük bir zulüm öyle büyük bir haksızlık ki ve o kadar uzun süredir devam ediyor ki gerçekten artık hiçbir şekilde dediğiniz gibi insanlar bunu kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMALIYIZ"

Bayraktar ayrıca "Buna alışmıyor, normalleştirmiyoruz. Ve alışmamalıyız da. Hiçbir zaman unutmamalıyız da. İsrail muhtemelen çok da korkuyor. Ve onlar zaten yaptıkları zulüm karşısında ömürlerini de korkarak geçirecekler muhtemelen. Ama Gazzeliler, Filistinliler hiçbir zaman korkmayacak. Ömürleri boyunca gururla ve cesaretle yaşayacaklar. Dua ediyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

