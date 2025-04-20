Suriye-BAE Uçak Seferleri Yeniden Başladı

SURİYE'den, Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçak seferleri 13 yıl sonra yeniden başladı.
Suriye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden ilk yolcu uçağının 13 yıl aradan sonra başkent Şam'dan hareket ettiği bildirildi. Yerel saatle 07.00'de Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılan uçağın, öğle saatlerinde Dubai'ye inmesi öngörülüyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 13 Nisan'da BAE'ye yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması yönünde ilk somut adım atıldı.
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