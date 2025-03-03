Suriye\'de 12 bin memur görevden alındı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 3 bin öğretmeni görevden aldığını duyurdu. Diğer bakanlıklar ve devlet kurumlarında görevden alınan memurların sayısı 12 bini aştı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'de Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lazkiye Limanı yönetimi dahil olmak çok sayıda memurun görevden alındığı bildirdi.

12 BİN MEMUR GÖREVDEN ALINDI

SOHR, verdiği bilgilerde 12 bin memurun görevden alındığını belirtti. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 3 bin öğretmeni görevden aldığını ifade edildi.

SOHR görevden alma kararlarına ilişkin net bir sebep sunulmadığını bu durumun gelecekte daha sert önlemlerin habercisi olabileceğine dair endişelerini artırdığını yazdı.

500 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

SOHR kaynakları dün de, Demir ve Çelik Ürünleri Şirketi'nin 500 işçiyi süresiz olarak işten çıkarma kararı aldığını bildirmişti.