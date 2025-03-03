Suriye'de 12 bin memur görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye'de 12 bin memur görevden alındı

Geniş Video İzle

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son dönemde Suriye'de Eğitim Bakanlığı'nın 3 bin öğretmeni de dahil olmak üzere toplamda 12 bin memurun görevden alındığını açıkladı.

03.03.2025 18:32  Güncelleme: 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 3 bin öğretmeni görevden aldığını duyurdu. Diğer bakanlıklar ve devlet kurumlarında görevden alınan memurların sayısı 12 bini aştı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'de Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Lazkiye Limanı yönetimi dahil olmak çok sayıda memurun görevden alındığı bildirdi.

12 BİN MEMUR GÖREVDEN ALINDI

SOHR, verdiği bilgilerde 12 bin memurun görevden alındığını belirtti. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 3 bin öğretmeni görevden aldığını ifade edildi.

SOHR görevden alma kararlarına ilişkin net bir sebep sunulmadığını bu durumun gelecekte daha sert önlemlerin habercisi olabileceğine dair endişelerini artırdığını yazdı.

500 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

SOHR kaynakları dün de, Demir ve Çelik Ürünleri Şirketi'nin 500 işçiyi süresiz olarak işten çıkarma kararı aldığını bildirmişti.

Suriye\'de 12 bin memur görevden alındı
Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Suriye, Eğitim, Hakim, Dünya, Memur, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de 12 bin memur görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa kemal ünal:
    akepelileri işe alacaklardır 51 58 Yanıtla
  • 81855655As:
    eğer o kişiler halen edat tın borusunu çaliyorsa doğrudur. 62 9 Yanıtla
  • adige1864:
    yaşadıklarına dua etsinler 27 4 Yanıtla
  • Yavuz Calap:
    hoşgeldin yeni akp 10 12 Yanıtla
  • netlog321:
    bir yerden tanıdık geliyor.. 7 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:17:52. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de 12 bin memur görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.