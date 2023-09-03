Suriye'de Arap Aşiretleri PKK/YPG İşgalindeki Bölgeleri Teröristlerden Temizledi - Son Dakika

Suriye'de Arap Aşiretleri PKK/YPG İşgalindeki Bölgeleri Teröristlerden Temizledi

Suriye\'de Arap Aşiretleri PKK/YPG İşgalindeki Bölgeleri Teröristlerden Temizledi
Son Güncelleme: 03.09.2023 14:34

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda örgüt ile Arap aşiretler arasında başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri kırsalına da sıçradı. Barış Pınarı Harekatı (BPH) bölgesindeki Arap aşiretleri PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka ile Haseke illerindeki 4 köyü teröristlerden temizledi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalindeki alanda örgüt ile Arap aşiretler arasında başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri kırsalına da sıçradı.

Barış Pınarı Harekatı (BPH) bölgesindeki Arap aşiretleri PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka ile Haseke illerindeki 4 köyü teröristlerden temizledi.

BPH bölgesinde Arap aşiretler, Rakka ile Haseke'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki bölgelere sabah erken saatlerde operasyon başlattı.

Deyrizor'daki aşiretlere destek vermek isteyen BPH bölgesindeki Arap aşiretler, Rakka ilinin kuzeyindeki Halil Yasin, Hırbet Beyda ile Haseke ilinin kuzeyindeki Turgi ve Tel Tavil köylerini teröristlerden arındırdı.

Söz konusu çatışma bölgelerine Arap aşiretleri takviye konvoyları gönderiyor.

Çatışmaların merkezindeki Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki alanlarda 27 Ağustos'tan beri 24 köyde terör örgütünün işgaline son verilmişti. Terör örgütü dün düzenlediği saldırıda iki köyü geri almıştı.

Arap aşiretleri dün akşam saatlerinde, Münbiç kırsalında da dört köyü PKK/YPG'den arındırmıştı.

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

PKK/YPG, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak terörist faaliyetleri için finansman sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Suriye'de Arap Aşiretleri PKK/YPG İşgalindeki Bölgeleri Teröristlerden Temizledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de Arap Aşiretleri PKK/YPG İşgalindeki Bölgeleri Teröristlerden Temizledi - Son Dakika
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