Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor kurtarıldı - Son Dakika
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Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor kurtarıldı

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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolü altında bulunan Deyrizor, muhalif gruplar tarafından kurtarıldı.

11.12.2024 00:15
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Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.

Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.

DEYRİZOR NEDEN ÖNEMLİ?

Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı. Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

Suriye\'de PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor kurtarıldı - Son Dakika

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