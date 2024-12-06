Suriye'de Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı ele geçiren silahlı muhalif grupların başını çeken Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed Colani dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Esad rejiminin artık öldüğünü ve kurumsal bir yönetim oluşturacaklarını belirten Colani "Şu anda ülkede ABD, Türkiye, Rusya ve İran'dan gelen güçlerin yanı sıra İranlı vekiller de var. Bence bu rejim düştüğünde herhangi bir yabancı gücün Suriye'de kalmasına gerek kalmayacak" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
6.12.2024 14:12:59. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki Muhalif Lider Colani: 'Esad Rejimi Öldü, Kurumsal Yönetim Kuracağız' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?