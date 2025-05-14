Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Dünya

Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamayla Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Karar, Suriye'de büyük yankı uyandırırken Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar, süreçte Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

14.05.2025 09:28  Güncelleme: 09:39
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun Suudi Arabistan ayağında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Trump, uzun süredir devam eden Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını resmen ilan etti. Bu açıklama Şam'da büyük yankı uyandırırken, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar karar sonrası duygularına hakim olamayarak canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan al-Shar, alınan karardan dolayı sürece büyük katkı sağlayan başta Türkiye olmak üzere, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür etti. Konuşmasında Suriye halkının ve diplomasisinin bu süreçte oynadığı role de dikkat çeken Bakan al-Shar, "Katar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Suriye liderliğine ve halkımıza minnettarız. En içten teşekkürlerim de Sayın Donald Trump'a" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN "ERDOĞAN" VURGUSU

Öte yandan Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi.

Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye\'ye teşekkür etti

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Son Dakika Dünya Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Levent Biran:
    eskiden biz Amerika'dan icazet alırdık ve ne derlerse harfiyen yapardık, şimdi ise biz ne dersek ABD yapıyor.kesin bunlar CHP nin başarısıdır dışarıda her ülkeye gidip ağlayınca. 78 46 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    senin gözyaşların bizim milletin An…zkti 32 66 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Teşekkürler İmamoğlu senin sayende barıs huzur geldi ....Zeki manevraların harikasın dünya lideri ...DERYA lar gibisiin ..İyi ki varsın Ümmetin lideri : ) 34 51 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    la al su toremelerini artik.. yeter yahu 20 59 Yanıtla
  • SELO:
    DÜNYA LİDERİ KİMİLERİNE BATSADA BU BÖYLE 31 11 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    lan admin hani benim yorumlar 15 4 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Domuza benzeyen dünyanın bir numaralı iblisinin ne övgüsü nede barış çabalarının inandırıcı olduğuna inanmak enayiliktir !_ 9 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    katiller sizi azad etti diye teşekkür ediyorsunuz Müslümanların hali içler acısı 7 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    İçimizdeki türkiyeye fransızlarada nasip olur insallah 2 4 Yanıtla
  • aragorn:
    REİSSSSS ALLAHINA KURBAN 1 0 Yanıtla
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