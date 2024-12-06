Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama - Son Dakika
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Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama

Suriye\'nin başkenti Şam\'ın merkezinde patlama

Suriye'nin başkenti Şam semalarında bir drona müdahale edildiği, müdahale sonucunda patlama seslerinin duyulduğu açıklandı. Patlama, Esad karşıtı muhaliflerin Humus'u ele geçirmesinin ardından Şam'daki 'buluşma yeri' olarak açıkladığı Emevi Meydanı'nda gerçekleşti.

06.12.2024 16:34  Güncelleme: 17:01
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27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi.

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Suriye rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

BAŞKENT ŞAM'DA PATLAMA

Rejim karşıtı silahlı gruplar bugün de Şam'dan önceki son kale olan Humus'e ele geçirdi. Hemen ardından yapılan açıklamada ise yeni hedeflerinin artık başkent Şam olduğunu ilan etti. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Şam'da patlama meydana geldi.

EMEVİ MEYDANI'NI İŞARET ETMİŞLERDİ

Esad karşıtı muhaliflerin, Humus'u ele geçirmesinin ardından yeni hedefi Şam olmuştu. Patlama muhaliflerin Şam'daki 'buluşma yeri' olarak açıkladığı Emevi Meydanı'nda gerçekleşti. Öte yandan patlamanın Emevi Meydanı'nda konuşlu olan radyo ve televizyon binası yakınında meydana geldiği ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı binasının da yakında bir yerde olduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Rejim güçleri ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini ele geçirmişti. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Güncel, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

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