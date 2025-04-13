Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı - Son Dakika
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Dünya

Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Suriye\'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa, yeni yönetim tarafından Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı olarak atandı. Türkmen olan İsa'nın atanması, ülkenin kuzeyinde askeri yönetim için ısrarlı talebi bulunan terör örgütü YPG/PKK'ya mesaj olarak yorumlandı. Öte yandan Fehim İsa, Temmuz 2023'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

13.04.2025 19:46
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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye ordusunda kritik atamalara bir yenisi eklendi. Eski adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesinde 2. Kolordu Komutanı olan Fehim Ertuğrul İsa'ya yeni görev verildi.

TÜRKMEN KOMUTAN, SURİYE'NİN KUZEYİNDEN SORUMLU OLACAK

Türkmen olan olan İsa, Yeni Suriye Ordusu Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı olarak atandı. Söz konusu atamayla birlikte özellikle Halep kırsalı dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir alanın askeri kontrolü Fehim İsa'ya geçti.

Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Suriye Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı Fehim Ertuğrul İsa

YPG/PKK'NIN TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI

Bölgede terör örgütlerinin doğrudan hedefinde yer alan isim olarak bilinen Fehim İsa'ya verilen görev, terör örgütü YPG/ PKK'nın da hayallerini suya düşürdü. Atama, bölgede etkinlik kurmaya çalışan terör örgütlerinin dikkatle takip ettiği bir süreçte yapıldı. Terör örgütü YPG/PKK da Suriye'nin kuzeyindeki askeri yönetime talip olduğu bilinirken, görevin Türkmen komutana verilmesiyle bu talepler karşılıksız kaldı.

Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Türkmen komutan Fehim Ertuğrul İsa, Türkiye'de de yakından tanınıyor. Fehim İsa, 18 Temmuz 2023'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

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Son Dakika Dünya Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ayhan Murat:
    devlet bahçeli Türkmen beyimiz 20 20 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    hahah iyi bakın o Türkmen değildir. 14 20 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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