Suriye ordusu, Halep'te SDG adını kullanan terör örgütü YPG mevzilerine yönelik operasyona başladı. Bölgede çatışma sesleri duyuluyor. Kameralara yansıyan bir çatışma anına ait görüntü ise dikkat çekiciydi.
Görüntüde YPG'li teröristlerle çatışan Suriye ordusuna ait bir askerin ateş ederken başka bir askerin de mermileri tuttuğu görüldü. O anlar bölgedeki kameramalar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
