Suriye\'ye 4 koldan kuşatma! Aynı anda saldırıya geçtiler

Suriye'de çok cepheli çatışma ortamı yeniden alevlendi. Cumartesi gecesi başlayan olaylarda, YPG'ye bağlı terörist gruplar Münbiç'te füze saldırısı düzenlerken, sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. Eş zamanlı olarak İsrail, İran'a bağlı hücrelerin varlığını gerekçe göstererek operasyonlar gerçekleştirdi. Tüm bu gelişmelerin ortasında İran destekli "Ebu Cihad" adlı milis grup, eski rejim yanlılarını yeniden sahaya inmeye çağırdı.

YİNE KAN DÖKÜLDÜ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Cumartesi gece yarısı terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı militanlar, Halep'in kuzeyindeki Münbiç'e bağlı El-Keyara köyüne füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, 4'ü güvenlik görevlisi 9 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde ise, ülkenin güneyindeki Süveyda'da yasa dışı silahlı Dürzi gruplar, harekete geçerek kent çevresinde güvenliği sağlayan güvenlik güçlerine saldırdı. 13 güvenlik görevlisini öldüren Dürzi militanlar, bazı araçlara da el koyarak batı yönünde ilerleyişe geçti. Esad'ın devrilmesinin ardından sınırdaki Tampon Bölge'yi işgal eden İsrail ordusuna bağlı kuvvetler de eş zamanlı olarak İran'a bağlı terör hücrelerini bahane ederek operasyon düzenledi. Bütün bunlara ek olarak rejimden arta kalan İran'a bağlı mezhepçi militanları "Suriye İslami Direniş Cephesi" adı altında bir araya getirmeye çalışan Ebu Cihad adlı İran destekli terörist, tüm eski rejim yanlılarını harekete geçmeye davet etti.

İLK SALDIRI YPG'DEN

Suriye resmi haber ajansı SANA, cumartesi gecesi saat 21.40 sularında, Halep'in kuzeyindeki Münbiç beldesine bağlı Keyara köyünün füze saldırılarına hedef olduğunu bildirdi. Saldırının terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Fırat Nehri'nin doğu yakasından yapıldığına işaret eden SANA, 4'ü güvenlik görevlisi 5'i sivil olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı. SANA, eş zamanlı olarak Münbiç kırsalında güvenlik güçlerinin PKK/YPG/SDG militanları tarafından yapılan bir sızma girişimini engellediğini ilan etti. Suriye hükümeti ile PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, 10 Mart'ta bir entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Ancak örgüt, bu anlaşmayı uygulamamakta diretmişti.

DÜRZİ GRUPLAR ATEŞKESİ BOZDU

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da ise, İsrail'in desteklediği yasa dışı silahlı Dürzi gruplar, İsrail ordusundan cesaret alarak 19 Temmuz'da ilan edilen ateşkesi bozdu. Kent merkezinden harekete geçen silahlı gruplar, kent çevresinde güvenliği sağlayan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerine saldırdı. Güvenlik güçlerine ait bazı zırhlı araçlara ve pikaplara el koyan silahlı gruplar, kentin batısındaki Saala köyüne doğru ilerleyişe geçti. Yaşanan çatışmalarda 13 güvenlik görevlisi öldü. Hükümet ile Dürzi lider Hikmet el-Hicri liderliğindeki gruplar arasında kente insani yardım ulaştırılması, aşiretlerin saldırılarının durması ve kentteki güvenliğin İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanması konusunda 19 Temmuz'da anlaşma imzalanmıştı.

İRAN DESTEKLİ TERÖRİSTLER DE HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, İsrail'in Suriye'ye müdahale için bahane olarak kullandığı İran destekli milis grupları "Suriye İslami Direniş Cephesi" adı altında bir araya getirmeye çalışan Ebu Cihad adlı İran destekli terörist de dün uzun süre sonra bir video kaydı yayınladı. Ebu Cihad, İsrail müdahalelerini bahane göstererek "Suriye'de bir hükümet olmadığını" iddia ettiği videoda, "İskenderun sancağından Şam'a kadar bütün direnişçileri cihada davet ediyorum." dedi.

SON OLARAK BEDEVİ DÜRZİ GERGİNLİĞİ ÇIKMIŞTI

Şam hükümeti, 10 Mart'ta PKK/SDG ile 19 Temmuz'da ise İsrail ve destekledi Dürzi gruplarla anlaşmaya varmış ve Suriye topraklarında tam egemenlik kurmasına ABD ve bölge ülkelerinden de destek gelmişti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in saldırılarını durdurması ve güvenlik güçlerinin Süveyda'ya yerleşmesi konusunda uzlaşıya varıldığını ilan etmişti. Barrack ayrıca, SDG'den 10 Mart'taki anlaşmaya uymasını istemiş aksi halde Washington'ın desteğini sonlandıracağını bildirmişti. Bu açıklamalara eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki devlet dışı silahlı unsurlara, "Ülkeyi bölmeye yönelirseniz müdahale ederiz." uyarısını yapmıştı. Şam hükümetinin bu saldırılara karşı uluslararası ve bölgesel güçlerden İsrail'e karşı siyasi destek talep edebileceği değerlendiriliyor.