Suriyeli sığınmacı, 12 günde gelebildiği Almanya'da belediye başkanı oldu - Son Dakika
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Suriyeli sığınmacı, 12 günde gelebildiği Almanya'da belediye başkanı oldu

01.06.2023 15:11

2015 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan 29 yaşındaki Ryyan Alshebl, 8 yıldır yaşadığı 2 bin 700 nüfuslu Baden Württemberg Eyaleti'nde belediye başkanı seçildi. Alshebl, hem yerli hem yabancı çok sayıda medya kuruluşunun ilgi odağı haline geldi.

Almanya'ya sığınmacı olarak gelip yerleştikten sonra kısa sürede iyi derecede Almanca öğrenen Ryyan Alshebl, Suriye'de aldığı bankacılık eğitimini Almanya'da da sürdürdü. 2022'de ise Alman vatandaşlığına geçti. Almanya'da finans sektöründe çalışmaya başlayan Alshebl, siyasete duyduğu ilgi nedeniyle yaşadığı kasabada belediye başkanı olabilmek için adaylığını açıkladı.

YÜZDE 55 OY ALDI

Yeşiller Partisi üyesi Alshebl ev ev gezerek kasabanın ana okulu, dijitalleşme gibi sorunlarına çözüm vadiyle oy istedi. Belediye seçimlerine Yeşiller'e üye olmasına rağmen bağımsız aday olarak giren Alshebl, oyların yüzde 55,44'ünü alarak belediye başkanı oldu.

KENDİSİNİ ALMAN OLARAK GÖRÜYOR

Köklerinin Suriye'de olduğunu ancak kendisini bir Alman olarak gördüğünü ifade eden genç politikacı, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalmasını ise üzüntü verici bulduğunu belirtiyor.

ALMANYA'YA 12 GÜNDE GELDİ

Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa'ya ulaştığını belirten Alshebl, kaçış yolculuğunu ise , "Hava soğuktu ve karanlıktı. Midilli'de tek bir ışık dahi yoktu" sözleriyle anlatıyor. Yunanistan'a ulaştıktan sonra sırasıyla Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan'a kısmen toplu taşıma araçlarıyla kısmen de yaya olarak geçen Alshebl, Almanya'ya ise tam 12 günde ulaştığını anlatıyor.

YORUMLAR (2)
  • UğuR DURAN: Pek yakında Ülkemizden de Suriyeli Başkan bekliyorum. Nitekim Nüfusları her geçen gün çoğalıyor. Hakkımızda hayırlısı olsun!! Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • TC Uygar Güler: evet yorumları bekliyoruz çok bilenler Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
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