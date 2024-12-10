Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu - Son Dakika
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Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu

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2012 yılında işkenceye maruz kaldığı için yurtdışına giden Suriyeli ünlü aktivist Mazen Hamadi, Suriye'ye döndükten sonra 2020 yılında aniden ortadan kaybolmuştu. Hamadi'nin cesedi Esad'ın işkence üssü olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde bulundu. Hamadi'nin işkence sonucu hayatını kaybettiği beli

10.12.2024 01:51  Güncelleme: 02:03
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Silahlı muhaliflerin harekete geçerek sadece 12 gün içinde devirdiği Esad rejiminin korkunç yüzü ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Binlerce Suriyelinin işkence sonucu can verdiği Sednaya Hapishanesi ile ilgili ortaya çıkan gerçekler dehşete düşürmüştü. Siyasi tutukluların kaldığı hapishanedeki işkence aletlerinin ardından asitle eritilen mahkum cesetlerinin bulunduğu bir toplu mezar bulunmuştu. Hapishanede bulunan cesetlerden bir tanesinin Suriyeli ünlü aktivist Mazen Hamadi'ye ait olduğu belirlendi.

AF SÖZÜ VERİLİNCE ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜ

2012 yılının Mart ayında rejim karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle hapse atılan Hamadi, korkunç işkencelere maruz kalmıştı. 1,5 yıl hapiste kalan ve bu süre zarfında defalarca işkenceye maruz kalan ünlü aktivist Eylül 2013'te serbest bırakıldı ve Hollanda'ya giderek yaşadıklarını anlattı. Hamadi, af sözü verilmesi üzerine yeniden ülkesine döndü.

AĞIR İŞKENCE SONUCU CAN VERMİŞ

Ülkesine döner dönmez gözaltına alınan Mazen Hamadi'nin cesedi bugün Sednaya Hapishanesi'nde yapılan arama çalışmalarında bulundu. Hamadi'nin ağır işkence sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi\'nde bulundu

İnsan Hakları, 3-sayfa, Suriye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu - Son Dakika

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