Üye Girişi
Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı - Son Dakika

Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı

03.01.2022 16:04

ABD'de çocuklarına süt almak için markete giden bir baba, sütün beraberinde aldığı kazı kazana 1 milyon dolar (13,14 milyon lira) çıktı. Milyoner baba, kazandığı paraları markete giderek büyük ikramiyeyi kazanmasına vesile olan çocukları için harcayacağını ifade etti.

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan bir kişi, çocuklarına süt almaya gittiği marketten milyoner olarak ayrıldı. North Chesterfield'da yaşayan Dennis Willoughby, geçen ay çocuklarına kakaolu süt almak için evinin yakınlarındaki 7-Eleven şubesine gitti.

BÜYÜK İKRAMİYE İSABET ETTİ

Sütü alınca bir de kazı kazan kuponu aldı. Virginia Lotosu, hafta sonu, Willoughby'nin kuponuna '1 milyon dolar Platinum Jackpot' adlı kuponda 1 milyon dolar (13,14 milyon lira) yani büyük ikramiye isabet ettiğini açıkladı. Açıklamaya göre aynı oyunda, aynı tarihte büyük ikramiyenin isabet ettiği ikinci isim olan Willoughby, çekini 13 Aralık'ta yetkililerden teslim aldı.

Çocuklarına süt almak için gittiği marketten milyoner olarak ayrıldı! Aldığı kazı kazandan 13 milyon lira çıktı

KAZANAN İKİNCİ İSİM İKRAMİYESİNİ ALMAK İÇİN BAŞVURMADI

1 milyon dolar kazanan ikinci isim ise henüz ikramiyesini almak için başvurmadı. Virginia Lotosu'nun açıklamasında, büyük ikramiyeyi kazanma şansının 1 milyon 632 binde bir olduğu vurgulandı.

PARANIN BÜYÜK KISMINI ÇOCUKLARI İÇİN KULLANACAK

Yerel basındaki haberlere göre ise Willoughby kuponuna 1 milyon dolar isabet ettiğini görünce gözlerine inanamadı ama market çalışanları 'gördüğü şeyin gerçek' olduğunu söyledi. Willoughby, çocukları süt isteyince evden çıkıp markete gitmesinin milyoner olmasına vesile olduğunun altını çizerek paranın büyük kısmını onlar için kullanacağını vurguladı.

YORUMLAR (1)
  • Kamil Toygar : Bizim ülkede de böyle araba çekilişi falan oluyor belli oranda alışveriş yapınca ama kazanan hiç belli değil hep firma müdürleri nedense milli piyango çekilir keza onda hilelerin sonu yok TÜİK enflasyon rakamı açıklar inandırıcı olmaz piyasa ile alakası yok acaba kim daha vicdanlı Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Virginia, dolar, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı - Son Dakika Dünya


28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu         
18:43
2022 yılı trafik cezaları belli oldu 2022 yılı trafik cezaları belli oldu         
18:33
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
18:33 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
18:14 İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:59:06. #1.12#
SON DAKİKA: Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement