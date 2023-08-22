Suudi Arabistan'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

Suudi Arabistan'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Son Güncelleme: 22.08.2023 23:12

Suudi Arabistan'ın Mekke, Medine ve Cidde şehirlerini fırtına ve sağanak yağış vurdu. Mescid-i Haram'da şiddetli rüzgar nedeniyle plastik bariyerler uçtu ve insanlara çarptı. Mekke'nin sokakları sel sularıyla doldu. Cidde kentinde ise elektrik direkleri devrildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke, Medine ve Cidde şehirlerini fırtına ve sağanak yağış vurdu. Fırtınanın etkisi, sosyal medyada çekilen görüntülerde net olarak görüldü.

KABE CİVARINDA PLASTİK BARİYERLER UÇTU

Mescid-i Haram'daki tavaf yapan yüzlerce kişi, fırtına ve sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle ağır plastik bariyerlerin uçtuğu, insanlara çarptığı görüldü.

MEKKE SOKAKLARINI SEL SULARI BASTI

Öte yandan Mekke'nin ara sokakları ise sel sularına teslim oldu.

Gulf News'te yer verilen habere göre, Cidde kentinde ise, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle elektrik direkleri devrildi.

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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