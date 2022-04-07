Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım

07.04.2022 13:36

Lübnan medyasından Başkan Erdoğan ve Suudi Arabistan hakkında bir iddia ortaya atıldı. Suudi yetkililere dayandırılan iddiaya göre Başkan Erdoğan'ın bayram namazı için Mekke'ye davet edildiği belirtildi.

Bir dönem gerilen Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde, son dönemde ılımlı rüzgarlar esiyor. Arap Baharı döneminde farklı kutuplara düşen iki ülke arasındaki ilişkiler, Kaşıkçı cinayetiyle birlikte daha gerilimli bir hale gelmişti. Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmıştı.

MEKKE'YE DAVET EDİLDİ

Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı. Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.

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BAYRAM NAMAZINI BİRLİKTE KILACAKLAR

Ziyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı yazıldı.

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Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım - Son Dakika


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