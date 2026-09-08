Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan: Husiler altından kalkamayacakları kapı açtı

(ANKARA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Husilerin saldırıları karşısında ülkesinin kendisini savunmak için mevcut tüm imkanları kullanacağını belirterek, "Husiler kendi önlerinde altından kalkamayacakları bir kapı açtı" dedi. Bin Ferhan, buna karşın Husilerle diplomatik çözüm yolunun hala açık olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Husilerin saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Riyad yönetiminin herhangi bir saldırı karşısında kendisini savunmaktan çekinmeyeceğini bildiren Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın, çıkarlarını korumak için mevcut tüm imkanları kullanacağını söyledi.

Bin Ferhan, "Yemen'in ve bölgenin çıkarlarına hizmet edecek her şeyi desteklemekte tereddüt etmeyeceğiz" dedi. Husilerin Yemen'de yaşadıkları iç sorunları Suudi Arabistan'a taşımaya çalıştığını savunan Bin Ferhan, "Husiler kendi önlerinde altından kalkamayacakları bir kapı açtı" ifadesini kullandı. Bin Ferhan, Husilerin siyasi sürece "sorumlu bir şekilde" dahil olmak yerine Yemen halkının yaşadığı sıkıntıları artırmakta ısrar ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın sert tutumuna karşın diplomatik çözüm seçeneğinin de masada olduğunu dile getiren Bin Ferhan, Husilerle yaşanan krizin siyasi yollarla çözülmesinin hala mümkün olduğunu kaydetti. Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümetin Husilere müzakere fırsatı sunduğunu belirten Bin Ferhan, Husilerin "dar ve kişisel çıkarlarını" öncelediğini savundu.