Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı düşük kapasiteyle yeniden çalışıyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı düşük kapasiteyle yeniden çalışıyor

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Suudi Arabistan\'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı düşük kapasiteyle yeniden çalışıyor
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13 Eylül'deki İHA saldırıları sonrası durdurulan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan tarafından düşük kapasiteyle yeniden faaliyete geçirildi. Yanbu Limanı'ndan ham petrol sevkiyatının bugün yeniden başlaması beklenirken Saudi Aramco'dan henüz açıklama gelmedi.

(ANKARA) - Suudi Arabistan'ın, 13 Eylül'deki İHA saldırılarının ardından faaliyetleri durdurulan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı yeniden devreye aldığı bildirildi. Hattın düşük kapasiteyle çalışmaya başladığı ve Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'ndan ham petrol ihracatının bugün yeniden başlayabileceği belirtildi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki petrol üretim bölgelerini Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlayan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nda operasyonları yeniden başlattı. Boru hattının şu aşamada düşük kapasiteyle petrol pompaladığı bildirildi.

Hattın yeniden faaliyete geçmesinin ardından Yanbu Limanı'ndan ham petrol sevkiyatının gün içinde yeniden başlamasının beklendiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

13 EYLÜL'DEKİ İHA SALDIRILARI SONRASI DURDURULMUŞTU

Suudi Arabistan, 13 Eylül'de düzenlenen İHA saldırılarının ardından Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın faaliyetlerini durdurmuştu. Saldırılar nedeniyle hattaki operasyonların kesilmesi, Yanbu Limanı'ndan ham petrol yüklemelerinin de durmasına yol açmıştı. Saldırıda boru hattına hizmet veren üç pompa istasyonu zarar görmüştü.

Kaynak: ANKA
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