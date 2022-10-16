Tacikistan Cumhurbaşkanı Putin'in gözlerine bakarak sitem etti: Söyle bize daha ne yapalım?

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Orta Asya- Rusya Zirvesi'nde Putin ve Rahman'ın görüşmesinde gergin anlar yaşandı. Tacikistan Cumhurbaşkanı Putin'in gözlerine bakara isyan etti.

''GELENEK GÖRENEKLERE DİKKAT EDİLMEDİ''

Rahman sözlerinin başında, "Sovyetler Birliği'nin dağılmasına sizinle birlikte tanık olduk. Küçük cumhuriyetlere, küçük milletlere tıpkı şimdiki gibidikkat edilmediğini gördük. Gelenek ve görenekler dikkate alınmadı. Kalkınmaya destek verilmedi" dedi.

''SADECE SAYGI İSTİYORUZ''

Tacikistan Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında sesinin tonunu artırarak, ''Vladimiroviç, Söyle bize daha ne yapalım? Sizin istemediğiniz birine selam mı verdik? Yoksa Rus okullarını mı kısıtladık? Rusya bizim ana stratejik ortağımız. Sadece saygı istiyoruz...Bize eski SSBC ülkeleri gibi davranma'' ifadelerini kullandı.

TOKOYEV MÜDAHALE ETTİ

Toplantının ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacik meslektaşının sözlerini keserek, konuşmasını sonuçlandırmasını istedi. Putin ise suratı buz kesmiş bir şekilde İmamali Rahman'ı dinledi.