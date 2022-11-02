Tahıl sevkiyatı sorununun nasıl aşıldığına dair Rusya'dan ilk açıklama: Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik - Son Dakika
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Tahıl sevkiyatı sorununun nasıl aşıldığına dair Rusya'dan ilk açıklama: Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik

02.11.2022 14:26

Tahıl sevkiyatın krizinin nasıl çözüldüğüne dair Kremlin'den ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi.

Ukrayna limanlarından tahılın güvenli şekilde dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya'dan gelen açıklama ile askıya alınmıştı. Bunun ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözülen kriz hakkında Rusya'dan ilk açıklama geldi.

"GEREKLİ YAZILI GARANTİLERİ ALDIK"

Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi.

''TAHIL KRİZİ AŞILDI''

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında tahıl krizi hakkında, "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme neticesinde; bugün 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatı başlayacaklarını söyledi. Tahıl krizi aşıldı" sözlerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alınması çerçevesinde güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya'nın kararının ardından devreye giren Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelere başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Akar'ı arayarak tahıl sevkiyatının yeniden devam edeceği bilgisini verdiğini belirtti.

TAHIL ANLAŞMASI NEDİR?

Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşması Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanmıştı. 19 Kasım'da sona ermesi planlanan anlaşmada tahılların güvenli bir şekilde nakliyesi sağlanmıştı. Bu anlaşma kapsamında 25 milyon tahılın dünya pazarına girmesi hedefleniyordu.

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