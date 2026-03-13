Tahran'da 'Dünya Kudüs Günü' Patlaması: 1 Ölü
Tahran'da 'Dünya Kudüs Günü' Patlaması: 1 Ölü

Tahran\'da \'Dünya Kudüs Günü\' Patlaması: 1 Ölü
13.03.2026 17:41
Tahran'daki yürüyüşte meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, İsrail saldırı tehditinde bulunmuştu.

İRAN'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 'Dünya Kudüs Günü' yürüyüşü sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da 'Dünya Kudüs Günü' nedeniyle düzenlenen yürüyüş esnasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından patlamanın ardından yürüyüşten görüntü paylaştı. Arakçi, paylaşımında, "Dünya Kudüs Günü'nü anmak için güçlü ve dirençli İran halkına eşlik etmekten gurur ve onur duyuyorum. İranlılar her zaman dimdik ayakta kalacak ve korkakça saldırılar karşısında asla geri adım atmayacaktır. Bugün Tahran bombalandığında göstericilerin verdiği tepki, saldırganlar için bir kabustur" ifadelerini kullandı.

Saldırı öncesinde İsrail ordusu, sanal medya üzerinden paylaştığı haritalarla yürüyüş güzergahında bulunan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerindeki belirli noktaların boşaltılmasını isteyerek bu noktalara saldırı düzenleneceğini duyurmuştu.

Öte yandan, patlamanın yaşandığı yürüyüşe İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Olaylar, Tahran, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu, eve itfaiye merdiveniyle girdi Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu, eve itfaiye merdiveniyle girdi

18:06
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
