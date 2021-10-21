Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü

Genç voleybolcu Mahjabin Hakimi'nin, Taliban tarafından öldürüldüğü iddiası tüm dünyayı sarstı. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından birçok haber kaynağında Hakimi'nin Kabil'de kafası kesilerek katledildiği ifade edildi.

TAKIMDAN YALNIZCA İKİ KİŞİ KAÇABİLDİ

İranlı gazeteci Muhtar Vefayi'nin Independent Farsça'daki haberine göre; Afgan kadın milli voleybol takımının hocası, Taliban'ın ağustos ayında kontrolü tamamen ele geçirmesinden önce takımdan yalnızca iki kişinin ülkeden kaçabildiğini söyledi. Mahjabin Hakimi'nin kaçmayı başaramayan birçok kadın sporcudan biri olduğunu belirten hocası, ailesinin konuşmaması için tehdit edilmesinden ötürü kimsenin bu korkunç cinayetten haberdar olmadığını da ekledi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre de; Taliban militanları kadın sporcuyu katlettikten sonra cansız bedeninin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ancak söz konusu fotoğrafların Mahjabin Hakimi'ye ait olduğu henüz kesinleşmedi.