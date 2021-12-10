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Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı - Son Dakika

Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı

10.12.2021 10:56

Afganistan'da Taliban Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, katıldığı bir programda sunucunun "En son ne zaman ve hangi filmi izlediniz?" sorusuna "Kurtlar Vadisi" cevabı verdi.

Afganistan'daki yeni yönetimin Savunma Bakanlığı sözcüsü katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Ülkede yayın yapan 1TV televizyon kanalında bir programa katılan Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, kendisine yöneltilen birçok özel soruya yanıt verdi.

"KURTLAR VADİSİ" YANITI BÜYÜK SES GETİRDİ

Harezmi'nin yanıtları arasında en fazla dikkat çekeni ise Kurtlar Vadisi ile ilgili kısım oldu. Sunucunun kendisine yönelttiği "En son ne zaman ve hangi filmi izlediniz?" sorusuna Harezmi, "Kurtlar Vadisi" yanıtını verdi.

TELEVİZYON PROGRAMLARINA KATILIYORLAR

Geçtiğimiz Ağustos ayının ortasında çatışmasız bir şekilde başkent Kabil'e girip yönetimi devralan Taliban'a bağlı birçok isim ülkede yayın yapan televizyon programlarına katılıyor. Taliban yetkilileri siyasi tartışma programlarının yanında akşam saatlerinde yayınlanan talk-show programlarında da boy gösteriyor.

Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, Kurtlar Vadisi hayranı çıktı

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Son Dakika Dünya Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, 'Kurtlar Vadisi' hayranı çıktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı - Son Dakika
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