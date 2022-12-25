Afgan kadınlarına başka kendi kızına başka! Taliban sözcüsünün aylar önce yaptığı açıklama tekrar gündem oldu - Son Dakika
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Afgan kadınlarına başka kendi kızına başka! Taliban sözcüsünün aylar önce yaptığı açıklama tekrar gündem oldu

25.12.2022 17:19
Afgan kadınlarına başka kendi kızına başka! Taliban sözcüsünün aylar önce yaptığı açıklama tekrar gündem oldu

Taliban tarafından yönetilen Afganistan'da geçtiğimiz günlerde kız öğrencilerin üniversiteye gitmeleri yasaklanmıştı. Bu karar dünya gündemine otururken, Taliban sözcüsü Ziya Haşimi'nin aylar önce bir İngiliz televizyonuna yaptığı açıklama tekrar gündem oldu. Haşimi, sunucunun sorduğu kızlarınız "Katar'da eğitim alıyor mu?" sorusuna "evet" yanıtını vermişti.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi. Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

AYLAR ÖNCEKİ AÇIKLAMA TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Taliban'ın Sözcüsü Suhail Shaheen'in mayıs ayında katıldığı bir televizyon programındaki itirafı yeniden gündem oldu. Afganistan'da kadınların üniversitede eğitim almasını yasaklayan Taliban'ın sözcüsü, kızlarının Katar'da eğitim alıp almadığıyla ilgili soruya, "evet" demişti.

ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİNDE DE YASAKLANMIŞTI

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti. Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu. Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti. Taliban yetkilileri, kız okullarının "İslami çerçevede" yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.

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Afganistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afgan kadınlarına başka kendi kızına başka! Taliban sözcüsünün aylar önce yaptığı açıklama tekrar gündem oldu - Son Dakika
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